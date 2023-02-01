وزير الرى يتسلم من رئيس التنظيم والإدارة نتيجة مسابقة شغل وظائف مهندسين بالوزارة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتسلم نتيجة مسابقة شغل (240) وظيفة مهندس بالوزارة وجهاتها التابعة.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات منها ملف التطوير المؤسسي للوزارة، حيث أكد الدكتور هاني سويلم أنه يأتي على رأس أولويات الوزارة بجانب التحول الرقمي وتأهيل وتدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بالفعل تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المكثفة لمختلف المستويات الوظيفية بالوزارة وجهاتها التابعة.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للدكتور الشيخ ولفريق العمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة، مشيداً بمنظومة التقييم الإلكترونية التي استخدمها الجهاز في إختيار أفضل العناصر المتقدمة.

وأكد الدكتور سويلم حرصه على إختيار أفضل المهندسين الجدد للعمل بالوزارة لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والرى في مصر، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى .

وفيما يخص مسابقة المهندسين بوزارة الري، أشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن العدد الإجمالي المطلوب هو 240 مهندسا منهم 190 مهندس مدني، 29 ميكانيكا، 15 كهرباء، 4 حاسب آلي، و2 اتصالات، وقد بلغت نسبة الذكور حوالي 78% بينما بلغت نسبة الإناث 22% تقريبا.

ومن الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 20 فبراير إلى 7 مارس 2022، وبلغ عدد المتقدمين 6280 متقدم، وانطبقت شروط الإعلان على 5695 منهم، وحضر منهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز عدد 4406 خلال الفترة من 23-29 مارس 2022، حيث خضع المتقدمون للتقييم لإمتحان إلكتروني يشمل عدة محاور تتعلق بالجدارات والقدرات وقياس مهارات إستخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والتحول الرقمي والمعارف العامة، إلى جانب قياس التميز في التخصص المطلوب .. وفي مرحلة لاحقة خاض الذين اجتازوا الامتحان الالكتروني للتقييم الشفوي (المقابلة) حيث بلغ عددهم 293 متقدما وحضر منهم 275 متقدما المقابلة وذلك لاختيار 240 مرشح .