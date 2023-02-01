الاقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 16558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2835 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 19846 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 6828 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2891 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4351 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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