شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 10.7% ارتفاعاً فى قيمة إيرادات السكك الحديدية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتقاع قيمة إيرادات السكك الحديدية لتسجل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.7%.

وبلغ عدد ركاب السكك الحديدية 389.3 مليون راكب خلال عام 2022 مقابل 392.8 مليون راكب خلال عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 0.9%.

وسجلت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 4.9 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.9%.