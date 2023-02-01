شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال شهر يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يناير الماضي، بحجم تداول بلغ 180.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 8.2 مليار جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 541.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 3.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 147 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.75 مليار جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 267.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.74 مليار جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 657.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 107.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 34.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحجم تداول 138.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.44 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 105.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.398 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول بلغ 642.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.375 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 12.66% ليغلق عند مستوى 16446.38 نقطة، خلال جلسات شهر يناير المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 2883.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.64% ليغلق عند مستوى 4337.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 11.36% ليغلق عند مستوى 19736.07 نقطة، فيما تراجع تميز بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 3416.42 نقطة.