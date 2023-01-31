شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31-1-2023.





إيقاف تداول 9 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وأوراسكوم للتنمية مصر، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.





البورصة تخسر 29 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر يناير، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.5 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8%، والعرب على 6.17%، واستحوذت المؤسسات على 28.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 74.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 40.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 16446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 19736 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3416 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 135 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 69.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 3.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.53%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 58 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.29%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 27.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.38%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.149 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 60.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.40%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 7.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.15%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 4.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.50%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 17.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.86%.

- بنك كريدي أجريكول مصر بسعر إغلاق 9.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.28%.