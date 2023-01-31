«هدف» يبحث التعاون مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء

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واطلع الجعويني على برامج التدريب والتوظيف التي يقدمها المعهد لأبناء وبنات الوطن؛ وشاهد عرضا عن برامج وتخصصات الدبلومات المقدمة؛ وقاعات التدريب ومحتويات الحقائب التدريبية؛ كما التقى بعدد من المدربين والمتدربين في المجال التقني.وأكد مدير عام «هدف» على تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات؛ والتركيز على التأهيل بشكل أكبر؛ وتفعيل دور المواءمة بين العرض والطلب؛ معربا عن شكره للقائمين على المعهد نظير إسهاماتهم وجهودهم في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية؛ بما ينعكس على تنمية واستدامة الفنيين والمهنيين لخدمة الوطن.
في سياق آخر أوضح صندوق (هدف) أن ملتقى لقاءات حائل 2023 الذي يعقد في مركز الروشن للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة (8 - 9 فبراير 2023م)؛ يحتضن ورش عمل ودورات تدريبية وإرشاد مهني ومحاضرات وندوات تخصصية؛ تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار إلى أن الملتقى يتخلله طرح فرص تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)؛ إضافة إلى طرح فرص عمل من خلال المنشآت المشـاركة؛ كما سيتم اطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سبل).
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