صندوق النقد يتوقع استمرار نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي خلال 2023

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ووفق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، صدر أمس الثلاثاء، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2023 بنحو 1.1% إلى 2.6%، فيما رفع توقعاته بنحو 0.5% إلى 3.4% خلال عام 2024.وعلى صعيد الاقتصاد العالمي رفع الصندوق توقعاته للنمو بنحو 0.2% إلى 2.9% خلال عام 2023، فيما خفض توقعاته بنحو 0.1% إلى 3.1% خلال عام 2024.
ورجح الصندوق النقد ألا ينزلق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، «إن النمو بنسبة 2.9 % في عام 2023 سيكون أقل قتامة مما كان متوقعا في التوقعات الخاصة بشهر أكتوبر».
وفي منطقة اليورو، يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو بنسبة 0.7 % هذا العام، أي أعلى بواقع 0.2 نقطة مئوية مما كان متوقعا من قبل. وفي ألمانيا، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1% فقط في عام 2023، على الرغم من أن هذه زيادة تأتي بواقع 0.4 نقطة مئوية عن التقدير السابق. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل بنسبة 1.4 %، أي بواقع 0.1 نقطة مئوية أقل مما كان متوقعا من قبل.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يضعف النمو من 2% في عام 2022 إلى 1.4 % في عام 2023 و1% في عام 2024.
وخفض الصندوق توقعات إجمالي الناتج المحلي ببريطانيا هذا العام بنسبة 0.9 نقطة مئوية، ليصل إلى 0.6%، بسبب تشديد السياسات المالية والنقدية والأوضاع المالية.
ومن المتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد في اليابان ليصل إلى 1.8 %، مدعوما بدعم السياسة النقدية والمالية المستمر. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي ليصل إلى 0.9% في العام المقبل.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في الصين ليصل إلى 5.2 % في عام 2023، إلا أنه سينخفض في العام المقبل ليصل إلى 4.5 % قبل أن يستقر عند أقل من 4% على المدى المتوسط.
أما في الهند، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد ليصل إلى 6.1 % قبل أن يرتفع إلى 6.8% في عام 2024.
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