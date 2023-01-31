الموافقة لـ12 شركة بتقديم خدمة المركبات المتصلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية، موافقتها لـ12 شركة، تخدم 26 علامة تجارية، لتقديم خدمة «المركبات المتصلة»، وذلك في إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتعزيز الاستثمار في مثل هذا النوع من التقنيات بالمملكة، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات والتقنية، لتسهم في وجود المملكة ضمن الدول الرائدة في استخدام وتطوير التقنية لتحسين جودة الحياة، و تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبينت أن الشركات التي حصلت على الموافقة والعلامات التابعة لها، هي: شركة لوسيد المحدودة لعلامة «لوسيد»، وشركة «جنرال موتورز» لثلاث علامات وهي «شيفروليه» وجي ام سي وكاديلاك ، وشركة «محمد يوسف ناغي» لـ3 علامات «بي ام دبليو» وميني كوبر ورولز رويس، وشركة «الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة» لعلامة «كاتربيلر»، وشركة «العربة الفاخرة» لعلامة «عربات الجولف»، وشركة «بترومين» لـ8 علامات وهي «ألفا روميو « وأبارث وفيات وفيات بروفيشنال ودودج

وكرايسلر ورام وجيب، وشركة «المجدوعي للسيارات» لعلامة «بيجو»، وشركة «التوكيلات العالمية» لعلامة «مازيراتي»، وشركة «فورد السعودية» لعلامتي «فورد» ولينكون، وشركة «عبدالله هاشم المحدودة» لعلامة «هوندا»، وشركة «نيسان السعودية المحدودة» لعلامتي «نيسان» وإنفينيتي، وشركة «عبداللطيف جميل» لعلامتي «تويوتا» ولكزس.

وتعد خدمة «المركبات المتصلة» أحد تطبيقات إنترنت الأشياء التي تربط المركبة بأنظمة متطورة، توفر عددا من الخدمات التي سترفع مستوى الأمان للمستخدم، كخدمة رفع التقارير التشخيصية عن حالة أداء المركبة، مما يساعد المصنع والمالك في كثير من القرارات التي ترتبط بصيانة وتحسين أداء المركبة، وطلب المساعدة والدعم الفني بشكل مباشر، فضلا عن مجموعة من الخيارات والخدمات الترفيهية، مما سينتج عنه تحسين تجربة المستخدم.

يذكر، أن هذه الموافقات تأتي امتدادا لدور الهيئة في تنظيم إنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة، خلال اعتماد ونشر الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، وترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكات الافتراضية لإنترنت الأشياء IoT-VNO، والإسهام في نشر تقنيات الاتصال لإنترنت الأشياء مثل تقنية NB-IoT، إلى جانب استحداث ترخيص تقديم خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص، إضافة إلى الشراكة مع الهيئة العامة للنقل المنظم لأنماط النقل البري والبحري والسككي، والداعم لتبني تقنيات إنترنت الأشياء، والتقنيات الحديثة في أنماط النقل والخدمات الداعمة لها، بما يعزز انتشار النقل الذكي داخل مدن المملكة.

12 شركة حصلت على الموافقة

