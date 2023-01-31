الفضلي يدشن استراتيجية نادك للتحول إلى شركة غذائية متكاملة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الاستراتيجية الجديدة للشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» تحت عنوان «فجر جديد»، للتحول إلى شركة غذائية متكاملة؛ بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع الغذاء في المملكة، وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.

وتهدف الشركة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى العمل عبر 3 محاور رئيسية؛ ومن المقرر أن تسهم الاستراتيجية الجديدة لـ«نادك» في تحقيق الطموحات التنموية للشركة، بما يحقق أهداف الشركة في مضاعفة حجم مبيعاتها لتصل إلى نحو 6 مليارات ريال خلال 5 سنوات، فيما أكدت الشركة التزامها بالإسهامات الإيجابية في الحفاظ على بيئة المملكة من خلال تبني الطاقة النظيفة والمستدامة في مشاريعها.

كما وقع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تعاون مع شركة «نادك» برعاية الوزير الفضلي، بهدف تنفيذ مشروع تدريب تطبيقي مشترك لمنسوبي الصندوق للإسهام في تطوير أداء القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني بما يدعم التنمية الزراعية الشاملة.

ووقع المذكرة مدير عام الصندوق منير السهلي، والرئيس التنفيذي لشركة نادك الدكتور سليمان التويجري، وجاء توقيع المذكرة انطلاقا من دور الصندوق في تفعيل دوره في بناء الشراكات الاستراتيجية من أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في تحقيق استدامة الأمن الغذائي ودعم مجالات التدريب للمشاريع الزراعية، حيث تشمل مجالات التعاون بين الصندوق والشركة التدريب للمشاريع الزراعية في إنتاج الزيتون المكثف والتصنيع الغذائي وزراعة القمح وإنتاج الحليب ومشتقاته، إضافة إلى التعاون في دراسات الجدوى الاقتصادية وتسويق المنتجات والتصنيع الغذائي.

ويسهم التعاون مع الشركة في إتاحة فرصة التدريب قصير الأجل لمنسوبي الصندوق في عدد من المجالات من خلال خبرات الشركة في مجال دعم الدورات التدريبية ووسائل التدريب المتقدمة، إضافة إلى الاستفادة العلمية والعملية من برامج الشركة مثل الندوات والورش التدريبية بهدف رفع المستوى العلمي والعملي للموظفين في المجالات الإدارية والفنية والمالية.

01 توسع عمليات الإنتاج والتوزيع وتطوير المنتجات الحالية (الألبان والعصائر) لخدمة المستهلكين في المملكة ودول الخليج والمنطقة العربية؛ عبر الابتكار والاستثمار في سلاسل الإمداد، مع استخدام التقنيات المتقدمة؛ لتعزيز مكانة الشركة ورفع حصتها في الأسواق.

02 تقديم محاصيل عالية الجودة للمستهلكين من الخضراوات والفواكه، عبر التوسع في زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية في الحقول المفتوحة والبيوت المحمية الذكية، التي تسعى الشركة من خلاله إلى تبني أحدث التقنيات والشراكات مع رواد التقنية في قطاع الزراعة التعاقدية حول العالم؛ لدعم مزارعي الفواكه والخضراوات في أنحاء المملكة كافة، إلى جانب الحفاظ على إنتاج زيت الزيتون العضوي، والريادة في توفير بذور زراعية عالية الجودة؛ كالقمح والبطاطس للمزارعين بالمملكة.

03 دخول في قطاع اللحوم الحمراء، لحل التحديات الرئيسة التي يواجهها القطاع، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متقدمة، ودعم مربي الماشية محليا، والتعاون مع مصادر إنتاج اللحوم عالميا؛ لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة من خلال سلاسل الامداد، بما يضمن وصول منتجات معبأة بجودة عالية للمستهلك في جميع أنحاء المملكة.