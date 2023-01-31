شكرا لقرائتكم خبر 1.2 مليون زائر لمنصة نظام الوساطة العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل الحفل التعريفي لنظام الوساطة العقارية، الذي نظمته الهيئة العامة للعقار في الرياض.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد خلال حفل التدشين أن عدد زوار المنصة الالكترونية التابعة لنظام الوساطة العقارية بلغ أكثر من 1.2 مليون زائر؛ مما يعكس وعي الممارسين العقاريين وأهمية نظام الوساطة للسوق العقاري، حيث أصدرت الهيئة أكثر من 120 ألف ترخيص وساطة عقارية ما بين منشآت وأفراد، وذلك منذ بدء سريان النظام.

واشتمل الحفل على معلومات للتعرف على نظام الوساطة العقارية، والأنشطة الخاضعة للنظام الجديد، إضافة إلى جلسة حوارية حول أثر الوساطة العقارية على القطاع العقاري.

ودخل نظام الوساطة العقارية حيز النفاذ في 25 جمادى الأولى 1444 (18 يناير 2023)، ويمكن للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المدة التصحيحية للنظام التي تنتهي في 30 ذو الحجة 1444 (18 يوليو 2023).

ويشمل النظام 7 أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه؛ هي (الوساطة العقارية، التسويق العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الإعلانات العقارية، الاستشارات والتحليلات العقارية).

ويهدف هذا النظام إلى رفع جودة التعاملات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ورفع شفافيته، والحد من النزاعات العقارية، كذلك يسهم في تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، إضافة إلى الإسهام في استدامة الأصول العقارية.

نظام الوساطة العقارية







18 يناير 2023 دخل حيز النفاذ



18 يوليو 2023 انتهاء المدة التصحيحية



7 أنشطة رئيسية تخضع لأحكام النظام



الوساطة العقارية



التسويق العقاري



إدارة الأملاك



إدارة المرافق



المزادات العقارية



الإعلانات العقارية



الاستشارات والتحليلات العقارية



يهدف إلى:

• رفع جودة التعاملات العقارية

• حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري

• رفع شفافيته

• الحد من النزاعات

• تنظيم الوساطة والخدمات العقارية

• تقديم خدمات مبتكرة ونوعية

• دعم أنشطة الوسطاء العقاريين

• الإسهام في استدامة الأصول العقارية