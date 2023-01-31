شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة يدشن المختبر الخليجي بالدمام بتكلفة 720 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساء أمس الأول، بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، مجمع المعامل للمختبر الخليجي، الذي استغرق بناؤه نحو عامين، بتكلفة 720 مليونا، فيما يعد وصندوق الاستثمارات وشركتا أرامكو والكهرباء أكبر الملاك.

وتجول الأمير عبد العزيز بن سلمان في مرافق المختبر ومعامل الفحص لمختلف الأجهزة برفقة المسؤولين والتقى العاملين، حيث تمثل القوى العاملة الوطنية نحو 80% من العاملين، كما أن جميع المهندسات والمهندسين سعوديون. وسيوفر حسب مختصين مئات الملايين من الريالات كانت تذهب لمختبرات الفحص الأجنبية.

تقليص التكاليف

أوضح رئيس مجلس إدارة المختبر المهندس مهدي الدوسري، أن فكرة المختبر الخليجي نشأت من الحاجة إلى تقليص تكاليف المنشآت الوطنية والخليجية، في اختبار المعدات الكهربائية التي تستخدم في الشبكات الكهربائية، والتي ترسل إلى مختبرات الفحص في الخارج، إضافة إلى تلبية احتياجات سوق الكهرباء في المملكة والخليج والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء المختبر حوالي 720 مليون ريال.

توطين الصناعة

أبان الدوسري أن الاستثمارات في هذا المجال عالية جدا، وفي وقت توجد فيه حاجة إلى مختبرات تتناسب مع أجواء المملكة ودول الخليج، حيث الحرارة العالية خاصة في الصيف، مؤكدا أن توطين صناعة المختبرات ضروري للتنمية الاقتصادية، وتطوير أداء الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى الإرباكات والبطء في حركة الإنتاج نتيجة الوقت المستغرق في انتظار الأجهزة التي ترسل لمختبرات الفحص بالخارج، عدا التكاليف الباهظة التي تتكبدها الشركات كتكلفة للفحص.

اعتمادات عالمية

أشار الدوسري إلى أن المنتج النهائي للشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية يخضع للاختبار وفق مواصفاتها، وبناء على نجاحها في الفحص تحصل على الاعتماد مباشرة، وبالإمكان استخدام هذه الأجهزة في أي شبكة من شبكات العالم، مبينا سعى المختبر الخليجي للحصول على اعتمادات عالمية، كمرجع للاختبارات لدى الشركات المنتجة والمستخدمة للأجهزة الكهربائية.

فريدة من نوعها

أفاد الدوسري بأن المعامل التي يحتويها المختبر الخليجي تعد فريدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا يوجد مماثل لها، إلا اثنان، في أوروبا وواحد في كوريا الجنوبية، منوها إلى أن قرب المعامل من المصانع الوطنية والخليجية والشرق أوسطية عامة، يعطي ميزة لهذا الاستثمار ، حيث يحقق السرعة في عملية الفحص والاختبار، للتأكد من سلامة الأجهزة ومطابقتها المعايير الدولية، مشيرا إلى وجود شراكات فنية للمختبر مع كل من شركة تشيزي الإيطالية، وشركة يولو الأمريكية.

الفحص لـ400 كيلو وات

أفاد الدوسري بوجود قائمة من الخدمات في مجال اختبار الضغط المنخفض، تنتقل إلى الجهد المتوسط، وتنتقل إلى 13 ألف كيلو وات، وإلى 33 ألف كيلو وات، والجهد العالي الفائق من 132 كيلو وات إلى 145 كيلو وات، وصولا إلى الضغط الأضخم والذي يصل إلى 400 كيلو وات، التي تمثل الشبكات الضخمة للشركات، كما يوجد مختبر لاختبار الخلايا الشمسية يتناسب مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

قائمة ملاك المختبر الخليجي

