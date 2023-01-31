شكرا لقرائتكم خبر بدء التقديم على 12 رخصة محاجر مواد بناء في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت مرحلة التقديم على فرص استثمارية لـ12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، الواقع على بعد 20 كلم تقريبا شرق محافظة جدة في الغرب من طريق مكة والمدينة المنورة السريع.

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان أمس: إن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل 5 رخص خام البحص، و7 رخص مواد ردميات، فيما تم البدء في تلقي الطلبات ابتداء من 30 يناير حتى 16 فبراير من العام الحالي.

وتهدف الوزارة من هذا الإعلان إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر «منصة تعدين»، وأنها ستعمل على تأهيل نتائج المتنافسين بناء على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مضيفة أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر «منصة تعدين» بحسب المعلن، وسيكون موعد تلقي الطلبات خلال الفترة من 30 يناير حتى 16 فبراير 2023.

وأفادت الوزارة بأن مراحل المنافسة تتضمن الإعلان عن استكمال استلام متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة خلال المدة النظامية، ثم إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين للدخول في المزايدة، ثم إطلاق عملية المزايدة على الـ12 رخصة وأخيرا الإعلان عن النتائج وأسماء الشركات الفائزة.

وبينت الوزارة أن جيولوجية المجمع تنقسم إلى جزأين: جزء شمالي، وجزء أوسط وجنوبي، فالشمالي منه عبارة عن سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، وهي تتبع جيولوجيا متكون بطحان، وتتألف من صخور رسوبية كونجلوميريت (رصيص) ويحتوي على (مدملكات) وحصى بأحجام وأنواع مختلفة، تعلوها رواسب تابعة للعصر الثلاثي، مؤلفة من صخور بركانية كالانديزايت البورفيري، وأما الجزء الأوسط والجنوبي عبارة عن سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، وتتبع جيولوجيا لمعقد دغبج، وتنكشف به صخور الديورايت، الذي يمتاز بأنه كتلي وتقطعه قواطع من صخور الانديزايت.

طرح رخص لمحاجر مواد بناء







الموقع: محافظة جدة



30 يناير بدء تلقي الطلبات



16 فبراير نهاية تلقي الطلبات



العدد: 12 رخصة، تشمل: 5 رخص خام البحص 7 رخص مواد ردميات



جزء شمالي





عبارة عن سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع



تتبع جيولوجيا متكون بطحان



تتألف من صخور رسوبية كونجلوميريت (رصيص)



يحتوي على (مدملكات) وحصى بأحجام وأنواع مختلفة



تعلوها رواسب تابعة للعصر الثلاثي



مؤلفة من صخور بركانية كالانديزايت البورفيري



جزء أوسط وجنوبي