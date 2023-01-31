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ويهدف المعرض إلى تعزيز شراكة اقتصادية طويلة الأمد في قطاعي الاستثمار والصناعة، والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي المرتبط برؤيتي المملكة 2030 وعمان 2040. ويتيح المعرض التعرف عن قرب على الصناعات الموجودة وفرص التعاون والأعمال التي قد تبرم على هامش المعرض، إضافة إلى إبراز الموروث الثقافي والإنساني المشترك، وتقوية أواصر العلاقات السعودية العمانية في جميع المجالات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معرض الصناعات السعودي العماني، ينطلق اليوم، وتنظمه وزارة الاستثمار بالرياض، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة من البلدين، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاعين العام والخاص.ويهدف المعرض إلى تعزيز شراكة اقتصادية طويلة الأمد في قطاعي الاستثمار والصناعة، والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي المرتبط برؤيتي المملكة 2030 وعمان 2040. ويتيح المعرض التعرف عن قرب على الصناعات الموجودة وفرص التعاون والأعمال التي قد تبرم على هامش المعرض، إضافة إلى إبراز الموروث الثقافي والإنساني المشترك، وتقوية أواصر العلاقات السعودية العمانية في جميع المجالات.

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