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وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أنه تم توقيع 18 عقدا واتفاقية استثمارية مع عدد من القطاعات والشركات، منها شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وبعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة، بضمان بنكي يصل إلى 25 فقط من الأجرة السنوية، ومدة إعفاء تصل حتى 10 من إجمالي مدة العقد؛ دعما للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار لديهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة الشرقية استحوذت على أكبر العقود والاتفاقيات الاستثمارية، خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص 2023» في نسخته الثانية، بالرياض، الذي احتضن أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية.وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أنه تم توقيع 18 عقدا واتفاقية استثمارية مع عدد من القطاعات والشركات، منها شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وبعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة، بضمان بنكي يصل إلى 25 فقط من الأجرة السنوية، ومدة إعفاء تصل حتى 10 من إجمالي مدة العقد؛ دعما للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار لديهم.

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