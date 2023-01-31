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وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك نظرا لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة العامة للنقل وقعت بمقرها الرئيسي في الرياض اتفاقية دعم مبادرة توطين مهن قائدي مركبات النقل الثقيل بهدف تعزيز جهود التوطين للفرص الوظيفية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتمكين السعوديين للعمل في مهن القطاع اللوجستي.وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك نظرا لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية.

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