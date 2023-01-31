الناتج المحلي الإجمالي للسعودية يواصل نموه للربع السابع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ربع السنوي للسعودية نموه لسابع ربع على التوالي، بعد تحقيقه نموا خلال الربع الرابع من 2022 بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2021. وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها أمس، هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي سجلته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، والأنشطة النفطية بنسبة 6.1%، وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 1.8%.

وبحسب نتائج تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2022 نموا بنسبة 8.7% مقارنة بالعام السابق (2021).

وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع 2022 نموا إيجابيا بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال 2022 نموا إيجابيا بنسبة 15.4% مقارنة بـ2021.

وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022 نموا إيجابيا بنسبة 5.4% مقارنة باـ2021.

وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الرابع ارتفاعا بنسبة 1.5% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.

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