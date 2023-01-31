متجاوزا حاجز الـ30 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر الدولار، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه في البنوك مع نهاية التعاملات، متجاوزا حاجز الـ30 جنيها.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر للشراء بواقع: 30.18 جنيه، و30.23 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري: 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 30.13 جنيها للشراء، و30.20 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.18 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشا، و30.23 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا.

بنك البركة: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.