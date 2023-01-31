شكرا لقرائتكم خبر عن 474.8 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يناير المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 8%، والعرب على 8.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 384.2 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 474.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 12.66% ليغلق عند مستوى 16446.38 نقطة، خلال جلسات شهر يناير المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 2883.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.64% ليغلق عند مستوى 4337.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 11.36% ليغلق عند مستوى 19736.07 نقطة، فيما تراجع تميز بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 3416.42 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 98.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر يناير المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 629.5 مليار جنيه إلى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 188.7 مليار جنيه بنسبة نمو 7%.