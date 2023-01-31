شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر مارس 84.00 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 76.89 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 81.60 دولار للبرميل لشهر يناير 2023.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.236 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.678 دولار للجالون.

وكشف وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن خطط المملكة الاستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة.

وقال وزير الطاقة السعودى خلال كلمته فى افتتاح فعاليات معرض (اكتفاء 2023) وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم الإثنين، إن بلاده تعمل على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بإضافة 4 آلاف كيلو متر من خطوط الغاز.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن المملكة لديها العديد من المشاريع قيد التطوير حاليا، وتعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط بوتيرة أكبر.