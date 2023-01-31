شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 12.7% خلال تعاملات شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 12.66% ليغلق عند مستوى 16446.38 نقطة، خلال جلسات شهر يناير المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 2883.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.64% ليغلق عند مستوى 4337.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 11.36% ليغلق عند مستوى 19736.07 نقطة، فيما تراجع تميز بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 3416.42 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 98.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر يناير المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 629.5 مليار جنيه إلى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 188.7 مليار جنيه بنسبة نمو 7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 805.8 مليار جنيه إلى 890.3 مليار جنيه بنسبة نمو 10.5%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 78.3 مليار جنيه خلال شهر يناير المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 16.3 مليار ورقة منفذة على 1.699 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 124.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 20.9 مليار ورقة منفذة على 1.682 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 42 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 130.5 مليون ورقة منفذة على 5445 عملية خلال شهر يناير المنتهى، واستحوذت الأسهم على 70.14% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 29.86%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 37.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4.8 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 869.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 12.5 مليار جنيه، بحجم تداول 8.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 587.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 50.3 مليار جنيه بحجم تداول 13.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.5 مليون عملية.