شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق أعمال اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • أعمال اللجنة تتضمن انعقاد مجلس الأعمال المصري المجري بمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص من البلدين لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون المشترك

تبدأ اليوم الثلاثاء، فعاليات اللجنة المُشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة المجرية، بودابست، برئاسة وزارة التعـاون الدولـي عن الجانـــب المصـــري، ووزارة الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى، حيث سيتم خلالها مناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع المجر، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات اللجنة على مستوى الخبراء يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى، يوم الخميس المقبل، كما ستجري وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة المجر، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وفي ضوء تنمية العلاقات بين القطاع الخاص من جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر، يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة، عقد منتدى الأعمال المصري المجرى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمجريين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة الزراعية، وصناعة الأغذية، الرعاية الطبية، الصناعات الدوائية، المياه، الطاقة المتجددة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة مع الدول والتي تعد إحدى الآليات الفعالة لفتح آفاق التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928، وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.