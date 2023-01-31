شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يتراجع 160 جنيها ليسجل 13600 والان مع تفاصيل الخبر
وفي نهاية الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير في الاجتماع الأول للبنك الفيدرالي الأمريكي في 2023، يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتقليص زياداته في أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في ديسمبر، وسيكون التركيز الرئيسي من قبل المستثمرين على اللهجة التي سيتكلم بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضية أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة انخفضت في ديسمبر، بينما استمر التضخم في الانخفاض، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيدا من التباطؤ في تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، في الوقت ذاته يعقد البنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE) اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، وقد يخترق الذهب الدعم عند 1919 دولار وينخفض في نطاق من 1883 دولار إلى 1905 دولار للأونصة
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث أسبوعي له، إن الموجة الحالية من إصابات فيروس كورونا في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم تقترب من نهايتها، ولم يكن هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وإنه مع استمرار انفتاح الاقتصاد الصيني، سيكون هناك طلب أكبر للصناعة والرفاهية على الذهب.