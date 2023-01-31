منتصف التعاملات.. ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء، في 9 بنوك عاملة في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات بمستواه في بداية التعاملات، وذلك بعد وصوله أو تجاوزه مستوى 30 جنيها في هذه البنوك أمس الاثنين.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيها للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 30.13 جنيه للشراء، و30.20 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.10 جنيه للشراء، و30.20 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.10 جنيه للشراء، و30.20 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.18 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشا، و30.23 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا.

بنك البركة: 30.10 جنيه للشراء، و30.20 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.10 جنيه للشراء، و30.20 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.