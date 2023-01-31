شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 618.4 مليون دولار استثمارات لعجيبة للبترول لإنتاج 32 ألف برميل زيت يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وحفر مزيد من الآبار الاستكشافية من خلال التعاون والشراكات الناجحة مع الشركاء الأجانب، والبناء على ما تحقق من قصص نجاح خاصة فى قطاع الغاز الذى شهد تحقيق إنجازات فاقت التوقعات رغم التحديات، مشيراً إلى أن هناك فرص واعدة لتحقيق مزيد من الاكتشافات خلال الفترة القادمة لتعظم إنتاج واحتياطيات مصر من الثروات البترولية.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنات المعدلة للعام المالى 2022/2023 والموازنات المقترحة للعام المالى 2023/2024.

وأشاد الملا بالتعاون المثمر بين قطاع البترول والشركاء الأجانب، ووجه باستغلال الفرص والتسهيلات المتاحة للإسراع بتنمية حقول الغاز المكتشفة ووضعها على الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيات، كما وجه بتبنى خطط ومبادرات جديدة لزيادة إنتاج الزيت الخام أسوة بما تحقق من إنجازات فى قطاع الغاز ، وشدد الملا مجدداً على أهمية الالتزام بسلامة العمليات وإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات .

وخلال الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول، أوضح المهندس ثروت الجندى رئيس الشركة ان الاستثمارات المخططة في موازنة 2023/2024 تبلغ حوالى 4ر618 مليون دولار، وتهدف إلى إنتاج نحو 32 الف برميل زيت خام يومياً و 80 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ولفت الى أن استراتيجيتها الهادفة الى تعظيم انتاجها من الغاز الطبيعى حققت نتائجاً مهمة خلال العام المالى الحالى بوصول انتاج الغاز الى 64 مليون قدم مكعب غاز يومياً لأول مرة منذ تأسيس الشركة وذلك بعد تنفيذ مشروعات ناجحة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بالمنطقة لإستيعاب الزيادة في الإنتاج، وأضاف أن عجيبة تعمل على خطة طموحة لزيادة انتاجها من الغاز الى 100 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك من خلال استغلال الطاقات المتاحة بتسهيلات حقل الأبُيض بالصحراء الغربية، كما تنفذ عدة مشروعات حيوية في مقدمتها مشروع محطة غاز مليحة (المرحلة الثانية) وذلك بالتعاون مع شركة بتروجت لإنشاء شبكة تجميع ومحطة معالجة للغـاز سعة 100مليون قدم مكعب غاز يومياً ومد خط أنابيب بطـول 130 كم للربط مع تسهيلات خالدة، ولفت الى أن الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالى الحالي 2022/2023 تبلغ قيمتها حوالى 619 مليون دولار مقارنة بنحو 553 مليون دولار نتيجة للزيادة في الأنشطة التنموية والاستكشافية حيث تم خلال النصف الأول من العام حفر 20 بئراً جديداً للمساهمة في دعم معدلات الإنتاج .

وخلال جمعية الشركة الفرعونية أعلن المهندس حسام زكى رئيس الشركة عن تحقيق خطة إنتاج الشركة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام المالى الحالى (2022/2023) بنسبة 100% من الخطة، وأن معدلات الإنتاج بلغت 449 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً وأكثر من 9 ألف برميل متكثفات يومياً، وأنه تمت المحافظة على إنتاج شركة شمال دمياط "أتول" وقد حقق إنتاج الحقل المخطط له خلال النصف الأول من العام .

واستعرض الخطة المقترحة للعام المالى (2023/2024)، حيث أوضح أنه من المخطط حفر بئر استكشافى "اوزيروس" فى منطقة إمتياز رأس البر وذلك لتقييم إجمالي الاحتياطيات، وأضاف ان "مشروع هارمتان" التابع لشركة البرج البحرية قد تم اسناده إلى الشركة وتم البدء بالعمل فيه ومخطط الإنتهاء منه في الربع الثالث من عام 2024 وذلك بحفر 3 آبار لإنتاج 150 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً و3ر3 ألف برميل متكثفات يومياً وبإجمالى تكلفه تقدر بـ 266 مليون دولار.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال ونوابه، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والأستاذ محمد وسام مدير قطاع شئون الغاز بالوزارة، والمدير العام لشركة أيوك الإيطالية بمصر ونائب رئيس شركة بى بى .