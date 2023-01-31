شكرا لقرائتكم خبر عن 2.24 % ارتفاع بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـوم الثلاثاء البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر2022.

وقال جهاز الإحصاء، إن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بلغ 112.43 خلال شهر نوفمبر2022 (أولـي) مقابل 109.97 خلال شهر اكتوبــر2022 (نهائي) بنسبة ارتفـــاع قدرها 2.24٪.

وبلغ الرقم القياسى لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 123.97 خلال شهر نوفمبر 2022 مقارنة بشهر اكـتوبر 2022 حيث بلغ 122.34 بنسبة ارتفاع قـدرها 1.33٪.

وبلغ الرقم القياسى لصــنــاعــة الملابـــس الجـــاهـــزة 111.05خــــلال شــهـــر نــوفمــبر 2022 مقــــارنة بشهـــر اكتوبــر 2022 حيــث بـلــغ 103.92 بنسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــا 6.86٪ وذلـــك لـزيـــادة الإنتــاج لتغــطيــه احتيـاجـات الســوق مع دخــول موسم الشتاء.

وبلــــغ الــرقــــم القيـــاسـي لصــناعـــة الحاســبات والمنتجات الإلكـــترونية والبصــرية والأجهزة الطبية 82.57 خــــلال شهــر نوفمــبر 2022 مقــارنة بشــهــر اكتوبــر 2022 حيــث بلـــغ 93.03 بنسبــة انخـفـــاض قدرهــا 11.24٪ وذلك بسبب نقـص المواد الأولية لتوقف الاستيراد من الخــارج.

وبلــغ الرقـم القيـاســي لصـناعة الــورق و منتجــاته 76.45 خـــلال شهــر نـوفمــبر2022 مقارنــة بشــهر اكـتوبــر2022 حيث بلــغ 78.58 بنســبة انخـفــاض قدرهـــا 2.71٪ وذلك بسبب نقص المواد الأولية لتوقف الاستيراد من الخــارج.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.