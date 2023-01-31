شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: سنعلن لاحقا عن 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح "التربية والتعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن المقرر أن يعلن الجهاز عن شغل عدد من الوظائف لصالح عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل، إلى جانب وظائف أخرى شاغرة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويهيب الجهاز بالراغبين في البحث عن فرصة عمل بالجهاز الإداري للدولة متابعة بوابة الوظائف الحكومية ورابطها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والالتزام بالإرشادات والشروط الموضحة بكل مسابقة.