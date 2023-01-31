شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. ونمو كبير فى أرباح الشركات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 700 مليون جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 16907 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2907 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 20254 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 6995 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4470 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3490 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 4394 سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 5393 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 68.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 73 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 252.4 ألف سهم، 73 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 112 ألف سهم، 250 سهم، 256 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 234.8 ألف سهم.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى عدد 1.7 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.78%، وشراء الثانية 5 ملايين سهم.

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم موافقة الهيئة على عدم قبول إجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف، من 5 جنيهات للسهم إلى جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 41.6 مليون سهم بدلًا من 8.32 مليون سهم.

كما أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، وقف مساعيها للاستحواذ على حصة 50% في مركز إسلام آباد التشخيصي، بعد مفاوضات استمرت لمدة عام ونصف، مرجعةً الأسباب إلى تأخر عمليات المراجعة من جانب الجهات التنظيمية والتحديات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى عدم استيفاء الشرط المتعلق بإعادة ترحيل توزيعات الأرباح إلى مقر تأسس الشركة الأم، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات على إتمام الصفقة بشكل نهائي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إيرادات بلغت 8.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 68.64%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليار جنيه مقارنةً مع 535 مليون جنيه بنسبة نمو 131.4%.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، مبيعات بلغت 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.7 مليار جنيه مقارنةً مع 814.2 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إيرادات بلغت 453.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 264.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 71.26%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 24.7 مليون جنيه مقارنةً مع خسائر بلغت 8.9 مليون جنيه بنسبة نمو 378.38%.

وحققت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 52.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 12.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 308.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3 ملايين جنيه مقارنةً مع 31.6 مليون جنيه خسائر العام الماضي.