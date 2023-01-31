شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعلن حاجة وزارة الصحة لتعيين 3 أخصائيي وقاية من الإشعاعات المؤينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة الصحة والسكاان للتعيين 3 إخصائيي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفى الثالث (ج) بموازنة الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ونصت شروط الإعلان على الآتي:-

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن المتقدم عن 35 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم قسم فيزياء أو قسم فيزياء حيوية .

7- أن يجتاز بنجاح كافة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة؟

8- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات

9- أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

10- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهاً (أربعة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

المستندات المطلوبة ينبغي أن تكون جميعها أصلية ملونة وفي صيغة JPG :-

- صورة شخصية حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)

-صحيفة حالة جنائية سارية موجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان (وجهين بحسب الأحوال) .

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى ( إن وجد).

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للاناث .

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي .

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg).

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.