شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعلن حاجة وزارة الصحة لتعيين 3 أخصائيي وقاية من الإشعاعات المؤينة والان مع تفاصيل الخبر
ونصت شروط الإعلان على الآتي:-
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5- ألا يزيد السن المتقدم عن 35 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.
6- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم قسم فيزياء أو قسم فيزياء حيوية .
7- أن يجتاز بنجاح كافة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة؟
8- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات
9- أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.
10- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهاً (أربعة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.
المستندات المطلوبة ينبغي أن تكون جميعها أصلية ملونة وفي صيغة JPG :-
- صورة شخصية حديثة.
- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)
-صحيفة حالة جنائية سارية موجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان (وجهين بحسب الأحوال) .
- المؤهل الدراسي.
- المؤهل الأعلى ( إن وجد).
- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للاناث .
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
- إيصال الإيداع البنكي .
- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.
- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg).
- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.