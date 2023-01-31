اليوم.. بنوك الأهلي والقاهرة ومصر توقف شهادات الادخار بعائد 25%

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت بنوك الأهلي والقاهرة وبنك مصر، إيقاف الشهادة الجديدة بفائدة سنوية 25%، وفائدة شهرية 22.5% بنهاية عمل اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد تحقيق المستهدفات المنشودة.

ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال البنك الأهلي المصري في بيان له إنه تم تنفيذ ما يقارب 60 % من عمليات الشراء من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبايل ومركز الاتصال الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التى ساهمت فى انضمام حوالى 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة في 4 يناير 2023.

يشار إلى أن لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25%؛ هدفه معالجة التضخم والدولرة.

وصرح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن حصيلة بيع الشهادة الجديدة بفائدة سنوية 25% وبفائدة شهرية 22.5 % بلغ 460 مليار جنيه في بنكى مصر والأهلي حتى الآن .

كما أعلن بنك القاهرة أنه سوف يتم وقف العمل بشهادة "جولد السنوية" بالجنيه المصري بعائد 25% يستحق بنهاية المدة وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهرياً، وذلك بعد تحقيق المستهدفات المنشودة .

وقال البنك، في بيان، إنه سيتم استمرار طرح البنك لشهادة "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% يستحق سنوياً، وعائد 16.25% يستحق كل ثلاثة اشهر وعائد 16.00% يستحق شهرياً.