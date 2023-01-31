الذهب يواصل الهبوط في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تراجعها، حيث انخفض الجرام 20 جنيها، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب قد هبط 25 جنيها بحلول التعاملات المسائية أمس.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1140 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1466 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1710 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1954 جنيها للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 13680 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى نحو 1913 دولارا للأوقية، بنسبة انخفاض قدرها 0.50%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.