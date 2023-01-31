شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم يتراجع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 يسجل 1457 جنيها.
عيار 21 يسجل 1700 جنيه.
عيار 24 يسجل 1942 جنيه.
الجنيه الذهب يسجل 13600 جنيه.
أسعار الذهب عالمياً انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف مع تراجع الدولار الأمريكي، في ذات الوقت الذي تنتظر الأسواق على مستوى العالم سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية مع التركيز الرئيسي على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفق تقرير جولد بيليون كما انخفض سعر الذهب 0.19 % إلى 1924 دولار للأوقية في الوقت ذاته انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 %.
وفي نهاية الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير في الاجتماع الأول للبنك الفيدرالي الأمريكي في 2023، يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتقليص زياداته في أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في ديسمبر، وسيكون التركيز الرئيسي من قبل المستثمرين على اللهجة التي سيتكلم بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه.
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث أسبوعي له ، إن الموجة الحالية من إصابات فيروس كورونا في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم تقترب من نهايتها، ولم يكن هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وإنه مع استمرار انفتاح الاقتصاد الصيني، سيكون هناك طلب أكبر للصناعة والرفاهية على الذهب.