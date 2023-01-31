شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعلن حاجة وزارة الأوقاف لـ1000 إمام مسجد وخطيب ومدرس والان مع تفاصيل الخبر
ونصت شروط الإعلان على الآتي:-
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5- ألا يزيد السن عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.
6- أن يكون المتقدم من الذكور.
7- أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين ، الآتية :
• كلية الدعوة الإسلامية .
• كلية أصول الدين .
• كلية الدراسات الإسلامية والعربية .
• كلية الشريعة.
• كلية اللغة العربية.
• كلية القرآن الكريم .
• كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات) .
• كلية الإعلام جامعة الأزهر .
• كلية التربية جامعة الأزهر شعبة ( شعبة الدراسات الإسلامية أو شعبة اللغة العربيية، .
- شعبة اللغة الإنجليزية .
- شعبة اللغة الفرنسية .
7- ألا يقل التقدير العام (التراكمي) للمتقدم عن (جيد).
8- أن يجتاز بنجاح كافة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.
9- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.
10- أن يقر المتقدم بقبول العمل في أى مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضية مصلحة العمل بالوزارة.
11- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهاً (أربعة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الأتية : (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.
ويشترط أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونة وفى صيغة jpg وهي:-
- صورة شخصية حديثة.
- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).
- المؤهل الدراسي.
- المؤهل الأعلى ( إن وجد).
- الموقف من الخدمة العسكرية .
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.
- إيصال الإيداع البنكي.
- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.
- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg).
-- يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.