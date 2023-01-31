شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يعلن حاجة "الأوقاف" للتعاقد مع 1000 عامل مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 عامل بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط والتقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من 15/3 /2023 حتى 30/ 3/2023.

ونصت شروط الإعلان على الآتي:-

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن عن 35 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم من الذكور.

7- أن يكون حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية، وفي حالة ثبوت الحصول على مؤهل أعلى سوف يتم رفض الطلب.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.

9- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10- يجب أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل فى أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بوزارة الأوقاف ..

11- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهاً (أربعة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الأتية : (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية .

وتضمنت المستندات المطلوب تقديمها على أن تكون جمعها أصلية ملونة وفى صيغة jpg:-

1- صورة شخصية حديثة.

2- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3- صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

4- المؤهل الدراسي.

5- الموقف من الخدمة العسكرية.

6- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.

7- إيصال الإيداع البنكي.

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg).

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.