شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يعلن حاجة "الأوقاف" للتعاقد مع 1000 عامل مسجد والان مع تفاصيل الخبر
ونصت شروط الإعلان على الآتي:-
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5- ألا يزيد السن عن 35 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.
6- أن يكون المتقدم من الذكور.
7- أن يكون حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية، وفي حالة ثبوت الحصول على مؤهل أعلى سوف يتم رفض الطلب.
8- أن يجتاز الامتحانات المقررة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.
9- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.
10- يجب أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل فى أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بوزارة الأوقاف ..
11- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهاً (أربعة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الأتية : (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية .
وتضمنت المستندات المطلوب تقديمها على أن تكون جمعها أصلية ملونة وفى صيغة jpg:-
1- صورة شخصية حديثة.
2- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
3- صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).
4- المؤهل الدراسي.
5- الموقف من الخدمة العسكرية.
6- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.
7- إيصال الإيداع البنكي.
- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.
- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg).
- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.