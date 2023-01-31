شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-1-2023 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 31-1-2023 فى البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 29.90 للشراء، 30 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 30 جنيه للشراء، 30.10 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى29.96 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى29.96 جنيه للشراء. 30.06 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى29.90 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى29.90 جنيه للشراء.

30 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر29.90 جنيه للشراء.

30 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30 جنيه للشراء.

30.10 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30 جنيه للشراء.

30.10 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.05 جنيه للشراء.

30.10 جنيه للبيع.