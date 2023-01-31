الاقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات شهر يناير

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر  يناير، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 17001 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2909 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 20300 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6991 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2970 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4466 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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