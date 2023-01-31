شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك الأهلى والقاهرة ومصر توقف اليوم شهادات الادخار بعائد 25% والان مع تفاصيل الخبر
وذكر البنك الأهلي المصري - في بيان - إنه تم تنفيذ ما يقارب 60 % من عمليات الشراء من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبايل ومركز الاتصال الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التى ساهمت فى انضمام حوالى 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة في 4 يناير 2023.
وتجدر الإشارة، إلى أن لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25%؛ هدفه معالجة التضخم والدولرة.
وكان محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قد قال إن حصيلة بيع الشهادة الجديدة بفائدة سنوية 25% وبفائدة شهرية 22.5 % بلغ 460 مليار جنيه في بنكى مصر والأهلي حتى الآن .
وذكر البنك - في بيان - أنه سيتم استمرار طرح البنك لشهادة "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% يستحق سنوياً، وعائد 16.25% يستحق كل ثلاثة اشهر وعائد 16.00% يستحق شهرياً.