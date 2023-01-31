شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك الأهلى والقاهرة ومصر توقف اليوم شهادات الادخار بعائد 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بنوك الأهلي والقاهرة وبنك مصر، إيقاف الشهادة الجديدة بفائدة سنوية 25%، وفائدة شهرية 22.5% بنهاية عمل اليوم /الثلاثاء/، بعد تحقيق المستهدفات المنشودة.

وذكر البنك الأهلي المصري - في بيان - إنه تم تنفيذ ما يقارب 60 % من عمليات الشراء من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبايل ومركز الاتصال الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التى ساهمت فى انضمام حوالى 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة في 4 يناير 2023.

وتجدر الإشارة، إلى أن لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25%؛ هدفه معالجة التضخم والدولرة.

وكان محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قد قال إن حصيلة بيع الشهادة الجديدة بفائدة سنوية 25% وبفائدة شهرية 22.5 % بلغ 460 مليار جنيه في بنكى مصر والأهلي حتى الآن .

وأعلن بنك القاهرة أنه سوف يتم وقف العمل بشهادة "جولد السنوية" بالجنيه المصري بعائد 25% يستحق بنهاية المدة وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهرياً، وذلك بعد تحقيق المستهدفات المنشودة .

وذكر البنك - في بيان - أنه سيتم استمرار طرح البنك لشهادة "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% يستحق سنوياً، وعائد 16.25% يستحق كل ثلاثة اشهر وعائد 16.00% يستحق شهرياً.