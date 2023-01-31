بعد تجاوزه الـ 30 جنيها.. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" تقريرا عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في 12 بنك محلي وخاص وأجنبي يعمل في مصر.

سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 30.00 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 30.00 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 30.07 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.00 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 30.00 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 29.90 جنيه للشراء، 30.00 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 29.90 جنيه للشراء، 30.00 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 30.00 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 30.00 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 30.00 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 30 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 29.90 جنيه للشراء، 30.00 للبيع.