شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يرفع توقع نمو الاقتصاد العالمى لـ2.9% خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زاد صندوق النقد الدولى توقعه لنمو الاقتصاد العالمى إلى 2.9% خلال 2023، من 2.7% كانت متوقعة فى أكتوبر الماضى، ما يمثل تراجعًا من 3.4% محققة فى 2022.

وذكر الصندوق - في تحديثه لتقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمى الصادر اليوم الثلاثاء - أن إعادة فتح الصين لاقتصادها، وتخليها عن تدابير سياسة صفر كوفيد مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع.. لكن في المقابل، خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 3.1%، من 3% كانت متوقعة في أكتوبر الماضي.

وتوقع تراجع معدل التضخم العالمي المسجلة في 2022 عند 8.8% إلى 6.6% في عام 2023، و 4.3% في عام 2024، وهي نسبة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد المسجلة بين عامي 2017 و 2019 عند 3.5%.

ورأى الصندوق بداية ثمار تشديد السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى حول العالم، إذ بات واضحًا تراجع الطلب والتضخم، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يتحقق التأثير الكامل للسياسة النقدية قبل عام 2024.

وأوضح التقرير أن التضخم العام العالمي بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي، وقد تراجعت أسعار الوقود والسلع غير النفطية؛ ما أدى إلى انخفاض التضخم الرئيسي، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، لكن التضخم الأساسي لم يبلغ ذروته بعد في معظم الاقتصادات، ولا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة تحت تأثير ارتفاعات الأسعار السابقة وتشديد أسواق العمل مع نمو قوي للأجور.

وأشار الصندوق إلى أنه رغم إعلان البنوك المركزية عزمها تشديد السياسة بشكل أكبر، مع ذروة التضخم العام في الولايات المتحدة الأمريكية والتسارع في رفع أسعار الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية غير الأمريكية، ضعف الدولار منذ سبتمبر، لكنه لا يزال أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام.

وأوضح الصندوق أن نمو اقتصاد أوروبا في عام 2022 كان أكثر مرونة من المتوقع في مواجهة صدمة معدلات التبادل التجاري السلبية الكبيرة من الحرب في أوكرانيا.

انخفضت أسعار الغاز بأكثر من المتوقع، في أوروبا، وسط ارتفاع ضخ الغاز من المصادر غير الروسية وتدفقات الغاز الطبيعي المسال، وضغط الطلب على الغاز، وشتاء أكثر دفئًا من المعتاد.

الاقتصادات النامية

خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2% خلال 2023 مقارنة مع 3.6% كانت متوقعة في أكتوبر، لكنه رفع توقعه لمعدل نمو 2024 بنسبة 0.2% إلى 3.5%.

يأتي ذلك بعد أن نمت اقتصادات المنطقة بنسبة 5.4% في 2022 و4.1% في 2021.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 0.3% إلى 4% في 2023، وتوقع أن تنمو 4.2% في عام 2024، وذلك بعد أن نمت بنسبة 3.9% في 2022.

وهبط نمو اقتصاد الصين إلى 3% في 2022، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 40 عامًا التي يقل فيها نمو الصين عن المتوسط العالمي، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الصين 5.2% في عام 2023، بعد أن تخلى عن الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار كورونا.

الاقتصادات المتقدمة

وزاد الصندوق توقعه لنمو اقتصادات الدول المتقدمة إلى 1.2% خلال 2023، بزيادة 0.1% عن المتوقع في أكتوبر الماضي، بعد أن نمت بنسبة 2.7% في 2022 و5.4% في 2021.

ومن المرجح أن يزيد معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 1.4% في عام 2024.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتراجع نمو 90% من الاقتصادات المتقدمة خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، إذ سينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية 1.4% في عام 2023 من 2% في 2022.

ورجح التقرير نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.7% في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 1.6% في عام 2024، كما توقع انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.6% في 2023 ، من يمثل تراجعًا من توقعات أكتوبر بمقدار 0.9%.

