شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليارات دولار حجم الواردات المصرية من الولايات المتحدة فى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 10 أشهر من العام الماضي 2022، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 6 مليارات دولار، مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 19.3%.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 10 أشهر من عام 2022 توزعت وفقا لما يلي:

1. بذور وأثمار زيتية بقيمة 2 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 365 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 324.5 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 279.3 مليون دولار.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال العام المالي 2020/2021، لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة زيادة بلغت 19.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.