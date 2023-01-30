إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة بميناء الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة «MSC» خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية بين المملكة والعالم.

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أن الخدمة الجديدة تسهم في ربط المملكة بموانئ باكستان والهند وجنوب أفريقيا بـ5 سفن أسبوعية تتجاوز طاقتها الاستيعابية أكثر من 6000 حاوية قياسية، بداية من 21 يناير للعام الحالي وتربط الخدمة الجديدة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ8 موانئ عالمية هي: خليفة بن سلمان البحريني وخليفة في أبوظبي، قاسم الباكستاني، موندرا وهزيرا الهنديان، بورت لويس جزيرة موريشيوس، وكذلك ميناءا ديربان وكويغا في جنوب أفريقيا، بما يساعد في خلق فرص تجارية ويدعم حركة الواردات والصادرات الوطنية.

ويأتي ذلك امتدادا للمبادرات التي أطلقتها «موانئ» لدعم المنظومة اللوجستية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين والوكلاء البحريين، وتحقيقا للهدف الاستراتيجي للهيئة «تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية» اتساقا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام قد شهد خلال 2022م إضافة عدد من خدمات الشحن الملاحية الجديدة؛ من بينها خدمة الشحن «FAM» التابعة لشركة «Sea Lead» بالتعاون مع «الشركة السعودية العالمية للموانئ» المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، والخدمة «EJBS» المضافة من الخط الملاحي «Emirates Shipping Line»، والخدمة «GIX2» المضافة من شركة «ALADINEXPRESS DMCC»، كما أضافت شركة «Maersk» خدمة «Shaheen Express»، وذلك على إثر ما يشهده الميناء من برامج تطوير مستمرة؛ ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وأكدت على ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية.

الخدمة الجديدة

