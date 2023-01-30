شكرا لقرائتكم خبر 6 ملايين جوائز «روكت فيول» و«علي بابا كلاود» في «ليب 23 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مؤتمر «ليب 23» الذي يقام من 6 - 9 فبراير المقبل بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مسابقة «روكت فيول» وهاكاثون «علي بابا كلاود»، بجوائز نقدية تصل إلى 6 ملايين ريال، في خطوة لتحفيز الشركات الناشئة وإبراز المشاريع الريادية، والإسهام في تطوير وبناء حلول مبتكرة تعالج التحديات التقنية.

ويأتي مؤتمر «ليب 23» بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، بمشاركة كبرى الجهات الحكومية والخاصة، وشركات التقنية والاتصالات، إذ تستضيف المملكة مجموعة من ألمع المبتكرين والمستثمرين، والمهتمين بالتقنيات المستدامة من جميع أنحاء العالم.

وتهدف مسابقة «روكت فيول» المدعومة من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP ومؤسسة مسك، إلى دعم الشركات الناشئة وإبراز المشاريع الريادية، والإسهام في تطوير وبناء حلول مبتكرة تعالج التحديات التقنية، حيث ستتنافس 90 شركة ناشئة عالمية للحصول على فرصة لتكون واحدة من 15 شركة ناشئة، يتم اختيارها لعرضها أمام لجنة تحكيم.

وتقدم المسابقة جوائز نقدية تبلغ 4 ملايين ريال، وتنقسم الجوائز للشركات الناشئة إلى 6 فئات، وتشمل جائزة «ليب» والتي ستذهب لأقوى وأبرز شركة منافسة، والبالغ قدرها 250 ألف دولار، وجائزة النجم الصاعد 150 ألف دولار، والتي ستكون من صالح أفضل شركة ناشئة ذات بداية أقوى، وجائزة أفياتريكس وقيمتها 150 ألف دولار، والتي جرى تخصيصها لأفضل شركة ناشئة مبدعة بقيادة نسائية، وجائزة التقنية من أجل الإنسانية، والتي ستخصص لأفضل شركة ناشئة تخدم الإنسانية بقيمة 150 ألف دولار، وجائزتي نحو آفاق جديدة والذكاء الاصطناعي وتبلغ قيمتهما 300 ألف دولار، وتُعنى الأولى بأفضل شركة ناشئة تعمل في مجال الميتافيرس والويب 3، فيما ستكون الثانية من نصيب أفضل شركة ناشئة تقدم حلولا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يهدف هاكاثون «علي بابا كلاود» إلى تعزيز التقنيات السحابية في المملكة، والذي ترعاه شركة الاتصالات السعودية STC، عبر عدد من التحديات المتنوعة، والتي ستتم إقامتها قبيل انطلاق المؤتمر.

مسابقة «روكت فيول»​​​​​​​

