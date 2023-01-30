شكرا لقرائتكم خبر 4 مسارات في برامج أكاديمية الصندوق الصناعي لعام 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أكاديمية الصندوق الصناعي برامجها التدريبية للعام الحالي، التي تندرج ضمن 4 مسارات تدريبية تتمثل في: البرامج المالية، وبرامج الأعمال والقيادة، وبرامج الابتكار والرقمنة، والبرامج التخصصية، أبرزها: برنامج «المالية لغير الماليين»، وبرنامج «مبادئ التمويل لدى الصندوق الصناعي»، إضافة إلى برنامج «الخبير المهني في تمويل الاستثمار»، وبرنامج «مالية الشركات والتحليل المالي» وغيرها، حيث يبدأ أول برنامج في تاريخ 12 فبراير، وتستمر البرامج على مدار العام.وتقوم الأكاديمية بتقديم برامجها التخصصية في مجالات المالية والأعمال والإدارة، بالشراكة مع الجهات التعليمية المحلية والعالمية الرائدة مثل: مركز ستانفورد للتطوير المهني «The Stanford Center for Professional Development»، وفيتش التعليمية «Fitch Learning»، إضافة إلى مركز التنمية الإدارية في كلية لندن للأعمال «entre for Management Development at London Business School»، ومركز جامعة كاليفورنيا للتعليم التنفيذي في بيركلي «University of California, Berkeley”، وكذلك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة محمد بن سلمان آل سعود «مسك الخيرية»، وكثير من المؤسسات التعليمية الأخرى.

وتسعى أكاديمية الصندوق الصناعي خلال برامجها وندواتها، إلى تطوير مهارات منسوبي ومنسوبات الصندوق الصناعي والمنظومة الصناعية وعملاء الصندوق والقطاع الخاص، وذلك عبر تقديم أحدث المعارف ونقل الخبرات التعليمية؛ سعيا منها إلى مواكبة تطورات المجالات المهنية والمعرفية في القطاعات التي يستهدفها الصندوق.

ومنذ أن تأسست الأكاديمية في 2019، قدمت أكثر من 111 برنامجا تدريبيا وندوة استفاد منها قرابة 12,000 متدرب ومتدربة، من أكثر من 350 جهة حكومية وأهلية، وذلك لتعزيز الجانب المعرفي والأكاديمي في القطاع الصناعي.

يذكر، أن الصندوق الصناعي يعتمد على خبرات تدريبية تمتد أكثر من 48 عاما في مجال تطوير وتأهيل الكوادر البشرية؛ لإمداد المنظومة الصناعية بالخبرة والمعرفة العالية.

الصندوق الصناعي

