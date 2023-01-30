4 مسارات في برامج أكاديمية الصندوق الصناعي لعام 2023

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وتسعى أكاديمية الصندوق الصناعي خلال برامجها وندواتها، إلى تطوير مهارات منسوبي ومنسوبات الصندوق الصناعي والمنظومة الصناعية وعملاء الصندوق والقطاع الخاص، وذلك عبر تقديم أحدث المعارف ونقل الخبرات التعليمية؛ سعيا منها إلى مواكبة تطورات المجالات المهنية والمعرفية في القطاعات التي يستهدفها الصندوق.ومنذ أن تأسست الأكاديمية في 2019، قدمت أكثر من 111 برنامجا تدريبيا وندوة استفاد منها قرابة 12,000 متدرب ومتدربة، من أكثر من 350 جهة حكومية وأهلية، وذلك لتعزيز الجانب المعرفي والأكاديمي في القطاع الصناعي.
يذكر، أن الصندوق الصناعي يعتمد على خبرات تدريبية تمتد أكثر من 48 عاما في مجال تطوير وتأهيل الكوادر البشرية؛ لإمداد المنظومة الصناعية بالخبرة والمعرفة العالية.
الصندوق الصناعي
- البرامج المالية
- برامج الأعمال والقيادة
- برامج الابتكار والرقمنة
- البرامج التخصصية
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