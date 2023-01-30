شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مشروع ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية للإسكان، أكبر ضاحية سكنية جديدة بمدينة الرياض ضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من ضاحية خزام لتصبح أكبر معروض عقاري بالعاصمة الرياض، امتدادا لدعم وجهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمنظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في رفع نسبة التملك التي تجاوزت 60% عام 2020، لتصل إلى 70% عام 2030، ودعم مستهدفات مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري.

وأشارت الوطنية للإسكان أن ضاحية الفرسان تأتي على مساحة 35 مليون م2 شمال شرق الرياض، وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.

وذكرت الشركة أن المرحلة الثانية من ضاحية خزام الواقعة شمال العاصمة الرياض تأتي على مساحة تتجاوز 21 مليون م2، وتستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية 2026.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي أن إطلاق مشاريع الضواحي يأتي امتدادا لجهود الشركة لبناء مجتمعات عصرية نابضة بالحياة وبطابع حضاري مميز، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية من خلال إجراءات ميسرة تحقق الراحة والرفاهية للأسر السعودية.

وتهدف «الوطنية للإسكان» من خلال إطلاق الضاحيتين إلى دعم وزيادة المعروض العقاري في المملكة بشكل عام وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقق جودة الحياة لجميع سكان الضواحي التي تنفذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.

ضاحية الفرسان







الموقع: شمال شرق الرياض



المساحة: 35 مليون م2



تستهدف بناء 50 ألف وحدة



تستوعب 250 ألف نسمة



ضاحية خزام (المرحلة الثانية)