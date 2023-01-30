شكرا لقرائتكم خبر أرامكو تطلق شركة رقمية وتوقع 100 اتفاقية بقيمة 27 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أرامكو السعودية خلال فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء»، أمس، نحو 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليارات دولار) للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميا، ونجح برنامج «اكتفاء» في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63% في عام 2022، في حين كانت 35% في عام 2015، عند إطلاق البرنامج.

وأعلنت أرامكو السعودية خلال «اكتفاء» إطلاق شركة أرامكو الرقمية ADC، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وافتتح المنتدى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر. وقال أمير المنطقة الشرقية «إن منتدى «اكتفاء» أصبح من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنية والصناعة، ومساهما رئيسا في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.

الإنتاج المحلي ركيزة مهمة

ونوه الأمير سعود بن نايف، بما يشهده العالم من تطور بشكل يومي وأهمية مواكبة هذه التطورات لتأمين سلاسل الإمداد المحلية، مشيرا إلى أن الاهتمام بتعزيز منظومة الإنتاج المحلي أصبح ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم، لافتا إلى أن ما شهدته هذه النسخة من «اكتفاء» يدل على تطور الصناعة المحلية، وقيام أبناء وبنات الوطن بدور إيجابي ومهم في رفع مستوى الناتج المحلي.

ويستمر المنتدى والمعرض من 30 يناير إلى 2 فبراير، تحت شعار «تسريع وتيرة النجاح المستقبلي» لتسليط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسة، بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه أكثر من 290 شركة، وشهد اليوم الأول حضور أكثر من 10 آلاف زائر.

تأسيس 150 استثمارا

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، أن منظومة الموردين المحليين تمثل أولوية قصوى لأرامكو السعودية، بوصفها مساهما رئيسا في اقتصاد المملكة، ومن خلال هذا البرنامج الضخم، تساعد أرمكو في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمهيد الطريق لتوفير وظائف عالية الجودة لكثير من السعوديين، مشيرا إلى أن تدشين شركة أرامكو الرقمية يعد مثالا رائعا للابتكار، حيث تقدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرات الناشئة في تقنيات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد.

ويشجع برنامج «اكتفاء» الموردين لإنشاء مقرات إقليمية في المملكة، ومنذ الانطلاق تم تأسيس أكثر من 150 استثمارا شملت منتجات مصنعة لأول مرة في المملكة، كما أنشأت الشركة 16 مركزا وطنيا للتدريب في 10 مدن بجميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 60 قطاعا تجاريا، وتخرج منها حتى الآن، أكثر من 48 ألف متدرب سعودي.

الفائزون بجوائز (اكتفاء) 2023:







جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (الخدمات): شلمبرجير.



جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (الإنشاءات): شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة.



جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (التصنيع): شركة سيمنس للطاقة.



جائزة الأفضل في التدريب والتطوير: هاليبرتون.



جائزة الأفضل في تطوير الموردين: شركة بيكر هيوز.



جائزة الأفضل في السعودة (الخدمات): شركة الحفر العربية.



جائزة الأفضل في السعودة (التصنيع): شركة كميرون الرشيد المحدودة.



جائزة الأفضل في الصادرات (الخدمات): شركة جى جي سي الخليج العالمية المحدودة.



جائزة الأفضل في الصادرات (التصنيع): شركة الجبيل لخدمات الطاقة »جسكو«.



جائزة الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة: شركة سامسونج السعودية المحدودة.



جائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة ركن الهندسة للفحص والمعاينة المحدودة.



جائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة سعودي جيوفيزيكل.



جائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة المطاط الفني المحدودة.



الاتفاقيات الرئيسة لبرنامج اكتفاء: