شكرا لقرائتكم خبر البنك المركزي السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وسيشهد المؤتمر، الذي يتمحور إطاره العام حول «ديناميكيات التضخم خلال حالات عدم اليقين؛ السير نحو تعاف مستقر ومستدام»، حضور عدد من محافظي البنوك المركزية من الدول المشاركة في المؤتمر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، كما سيشارك في المؤتمر خبراء من البنك الدولي، ونخبة من الباحثين الاقتصاديين من مختلف البنوك المركزية، والجامعات ومراكز الأبحاث الدولية والمحلية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودي يستضيف اليوم وغدا (31 يناير ـ 1 فبراير 2023) في الرياض؛ المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية عن اقتصاديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك.وسيشهد المؤتمر، الذي يتمحور إطاره العام حول «ديناميكيات التضخم خلال حالات عدم اليقين؛ السير نحو تعاف مستقر ومستدام»، حضور عدد من محافظي البنوك المركزية من الدول المشاركة في المؤتمر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، كما سيشارك في المؤتمر خبراء من البنك الدولي، ونخبة من الباحثين الاقتصاديين من مختلف البنوك المركزية، والجامعات ومراكز الأبحاث الدولية والمحلية.

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.