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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك في معرض «الصحة العربي» بدبي 2023م كراع ذهبي، تحت هوية «صنع في السعودية»، المقام من 30 يناير وحتى 2 فبراير 2023م، حيث يضم جناح «صناعة سعودية» تحت مظلته 16 شركة وطنية رائدة في مجال الرعاية الصحية.

وتأتي مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» انطلاقا من دورها في البحث عن فرص الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وتحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين، وذلك من خلال تقديم الخدمات والمبادرات التي تسهم في رفع نسبة الصادرات السعودية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعد قطاع الأدوية أحد أهم القطاعات الواعدة في المملكة، حيث صدرت السعودية من القطاع خلال عام 2021م نحو 1.6 مليار ريال، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى الدول المستوردة لمنتجات قطاع الأدوية من السعودية خلال الفترة، تليها جمهورية العراق والسودان.