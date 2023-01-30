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وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ممارسي وممارسات العمل الحر لاستخدام «منصة بحر»، للربط بين أصحاب المشاريع والمستقلين، من خلال مسرعة الأعمال «تسعة أعشار»، لدفع عجلة نمو الأعمال، وإفساح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعسير، مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على تنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل ذات الصلة بنشاط المنصة للتعريف بها وتشجيع المستفيدين والمسجلين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لبناء علاقة استراتيجية لدعم وتحفيز ممارسة العمل الحر وإيجاد فرص للعاملين لحسابهم الخاص وزيادة دخلهم الشهري من خلال تطبيق حزم من المبادرات والمحفزات لدعم سوق العمل التي من ضمنها برنامج «تسعة أعشار»، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ممارسي وممارسات العمل الحر لاستخدام «منصة بحر»، للربط بين أصحاب المشاريع والمستقلين، من خلال مسرعة الأعمال «تسعة أعشار»، لدفع عجلة نمو الأعمال، وإفساح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعسير، مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على تنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل ذات الصلة بنشاط المنصة للتعريف بها وتشجيع المستفيدين والمسجلين.

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