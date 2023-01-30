هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان تشارك في مهرجان عسل جازان الثامن الذي تقام فعالياته في محافظة العيدابي. وتعرض الهيئة على زوار المعرض إنتاج عسل «الصندل» للمرة الأولى بمنطقة جازان، الذي يجسد قصة نجاح التجارب الحقلية لإدخال أشجار الصندل، وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عال للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي. ويعد «الصندل» من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالمي، حيث يستخدم في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، فيما يتميز عسل الصندل بطعمه الحلو ورائحته العطرة واحتوائه على عدد من العناصر الطبيعية التي تسهم في تحسين الصحة العامة للإنسان ومقاومة الأمراض. ويعد «الصندل» من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالمي، حيث يستخدم في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، فيما يتميز عسل الصندل بطعمه الحلو ورائحته العطرة واحتوائه على عدد من العناصر الطبيعية التي تسهم في تحسين الصحة العامة للإنسان ومقاومة الأمراض.

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