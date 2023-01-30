إطلاق عمليات شركة العلا للتطوير

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وتتماشى استراتيجية الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، التي تسهم في توفير أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا كوجهة سياحية وثقافية رائدة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.وتسهم شركة العلا للتطوير في تحويل المدينة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية، وستدعم تطوير وتشغيل محفظة عالمية من البنى التحتية من أصول الضيافة والأصول السكنية والتجزئة والتجارية والصناعية.
وتشمل المشاريع المخطط لها أكثر من 7,500 وحدة فندقية، و5,000 وحدة سكنية، مع تجمع للموظفين يضم أكثر من 1,000 وحدة، ووحدات صناعية، وبنية تحتية مساندة، وغيرها، وستعمل شركة العلا للتطوير مع خبراء محليين ودوليين في الهندسة المعمارية، والبناء، والتصميم، والحفاظ على التراث، وذلك من أجل إحداث تحول مستدام في العلا، تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.
شركة العلا للتطوير
- مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة
- تعمل على التطوير العقاري وإدارة الأصول
- توفر فرص عمل، وفرصا للشركات والمجتمعات المحلية
- تسهم في تحويل المدينة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية
- تدعم تطوير وتشغيل محفظة عالمية من البنى التحتية
المشاريع المخطط لها:
- 7,500 وحدة فندقية
- 5,000 وحدة سكنية
- 1,000 وحدة لتجمع الموظفين
- وحدات صناعية
- بنية تحتية مساندة
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