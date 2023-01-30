شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 30-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 30-1-2023.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وأراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 643.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90.3 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.93%، والعرب على 7.56%، واستحوذت المؤسسات على 27.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 53.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 58.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 85.8 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 17026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 20329 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7006 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 4469 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3485 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 164.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.19%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 6.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.62%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 17.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.41%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 19 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 39.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.86%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 26 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.11%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 22.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.51%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.33%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 14.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.21%.